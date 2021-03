VIDEO | "El carcelero eres tú": espectacular performance frente al CIE de Aluche

"El carcelero eres tú"

El Estado es un juez

Que nos juzga por papeles no tener

Y nuestro castigo

Es la cárcel que NO ves

El Estado es un juez

Que nos juzga por papeles no tener

Y nuestro castigo

Es la cárcel que ya ves

Es racismo.

Impunidad de los asesinos.

Es la represión.

Es la deportación.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni si papeles yo tenía.(x2)

El carcelero eras tú

El carcelero eres tú

Son los polis,

son los jueces,

es Marlasca

el Estado,

el presidente.

El Estado opresor es racista y violador.

El Estado opresor es racista y violador.

El carcelero eras tú.

El carcelero eres tú.

Duerme intranquila, niña migrante,

Que se preocupa por las redadas,

Anda alerta, por las calles,

sabe que puede ser deportada.

El carcelero eres tú.