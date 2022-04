ENCUENTRO JUVENIL 14M | Por una juventud revolucionaria en pie de lucha contra la guerra, el rearme imperialista y la crisis capitalista

Somos la generación que ha crecido entre crisis económica y social generada por el capitalismo, amenazada por los efectos del cambio climático y el desastre medioambiental, que ha vivido una pandemia mundial y ahora estamos viendo una guerra en Europa y sus consecuencias. ¿Qué será lo próximo?

La brutal invasión de Putin a Ucrania está siendo utilizada por los países imperialistas de la Unión Europea y la OTAN para rearmarse aumentando los presupuestos militares –a costa de los servicios sociales–, lanzando discursos belicistas y reforzando la opresión y explotación sobre África, América Latina y Asia. Contra la guerra en Ucrania y las que vengan hay que recuperar la solidaridad internacional entre la clase trabajadora y los pueblos, para enfrentarnos a los gobiernos capitalistas que nos quieren dirigir a mayores conflictos.

El verdadero enemigo está en casa. Son las grandes empresas, las fortunas millonarias y los gobiernos que les sirven los que nos explotan. Nos condenan a trabajos precarios o al paro, a no poder estudiar por los precios de las matrículas, a no tener la capacidad de independizarnos o a no poder divertirnos ni disfrutar de nuestro tiempo de ocio libremente.

El gobierno del PSOE y Unidas Podemos, lejos de ser una alternativa, es parte de todo esto. Ha demostrado una y otra vez que gobierna para los capitalistas y no para el pueblo trabajador, aprobando una reforma laboral alabada por la patronal, rescatando grandes multinacionales, promoviendo una reforma universitaria que aumenta el poder de las empresas y reprime a los estudiantes que se organizan, enviando tanquetas a la huelga de Cádiz. También con políticas imperialistas y colonialistas como el envío de armas a Ucrania, las sanciones que está pagando la clase trabajadora rusa o entregando el Sáhara a la dictadura de Mohamed VI de Marruecos mientras bloquea el aumento de los salarios y se niega a tocar los beneficios de las eléctricas y otras empresas que se están forrando con la guerra.

Además, siguen protegiendo a la monarquía y evitando que se investiguen sus escándalos. Son representantes y garantes de este Régimen del 78 que es una verdadera cárcel para pueblos. Lo demostraron avalando la sentencia contra el procés en su momento y acatando sentencia contra el catalán en las aulas. Esto último junto a ERC y JxCat que vuelven a demostrar que no son ningún aliado para la lucha por la autodeterminación.

Mientras, la extrema derecha españolista avanza aprovechando la crisis social y económica que se manifiesta en el aumento de los precios, la precariedad, el cierre de empresas y el desempleo. Con su discurso demagógico intentan llegar a los trabajadores, pero solo representan a los pijos y señoritos y pretenden que esta crisis la paguemos las mujeres, las personas LGTBIQ+, los migrantes y la clase trabajadora.

A la extrema derecha solo la podremos parar en las calles y no desde las instituciones de este régimen monárquico para ricos del que han salido. Tampoco es posible enfrentarla respaldando a un gobierno que aplica las políticas de la derecha reprimiendo las manifestaciones, militarizando los barrios obreros, expulsando migrantes en la frontera de Ceuta y Melilla o legitimando la reforma laboral del PP.

La juventud combativa, que durante los últimos años hemos participado de los movimientos estudiantil, ecologista, antirracista, de mujeres y LGTBIQ+, debemos poner toda nuestra energía en buscar la unidad con la clase trabajadora que en distintas partes del mundo comienza a levantarse. Esa que con sus métodos de lucha como la huelga tiene la capacidad de parar el mundo, poniéndose a la cabeza del resto de sectores oprimidos y explotados para derrotar este sistema.

Desde Contracorriente y Pan y Rosas luchamos por parar la guerra, contra el rearme militar imperialista y para que esta crisis la paguen los capitalistas y no las de siempre. Por eso nos organizamos tratando de construir una juventud combativa y junto a la clase trabajadora que está en primera línea de las movilizaciones sociales. Una juventud que combata a la extrema derecha y las políticas neoliberales de este gobierno que le abren el camino. Una juventud que apuesta por una alternativa anticapitalista y revolucionaria a la izquierda reformista adaptada al régimen monárquico y a este sistema capitalista que solo puede ofrecernos precariedad, miseria y catástrofes. Dar pasos en la construcción de esa alternativa es lo que nos proponemos con este nuevo encuentro estatal.

Nuestras agrupaciones están impulsadas por la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras junto a estudiantes y jóvenes independientes. Juntas luchamos desde el presente por un mundo futuro distinto, libre de explotación y opresión. Contra la guerra, el rearme imperialista y las nuevas barbaries de este sistema capitalista nos negamos a la resignación y el derrotismo que nos quieren imponer para aceptar el horizonte catastrófico al que nos llevan. Nosotros y nosotras decidimos tomar partido por una salida revolucionaria.

Te invitamos a sumarte al encuentro estatal de Contracorriente y Pan y Rosas en Madrid el próximo 14 de mayo para discutir sobre todo esto y pensar cómo continuar la lucha construyendo una gran juventud feminista, antiimperialista, anticapitalista y revolucionaria contra la guerra, el rearme imperialista y la crisis capitalista