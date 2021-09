Gran movilización global por el clima

Este 24 de septiembre se realizaron protestas a nivel internacional en el marco del Día de Acción Global por el Clima. Muchas de ellas fueron masivas y apuntaron contra los efectos nocivos que provoca en el ambiente las actividades extractivistas y contaminantes como la megaminería o el agronegocio.

Estado Español:

Madrid:

#24S #Madrid concentración en Puerta del Sol #HuelgaPorElClima La juventud y lxs estudiantes toman las calles contra un sistema que lleva a la catástrofe: ¡Si el capitalismo destruye el planeta, destruyamos el capitalismo! #nohayplanetab #fridaysforfuture #UprootTheSystem pic.twitter.com/3JDKqEjJtT — IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) September 24, 2021

“Volvimos a salir a las calles en cientos de ciudades para decir que destrúyanos el capitalismo antes de que el capitalismo destruya el planeta” 🌍 @Lucia_Nistal #24s #strikeforclimate pic.twitter.com/Xtu7pa3CoF — IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) September 24, 2021

Barcelona:

🔴#Aramateix #24S Vaga Mundial pel Clima 🌲🌊🌍

📢 El capitalisme i els seus governs destrueixen el planeta, destruïm el capitalisme!

🔴🎥 Directe des de Pl.Universitat @PabloCastilla00 de #ContraCorrent pic.twitter.com/4JqZG6gouT — Contracorrent Catalunya #OrganitzarLaRàbia (@Contrac_Cat) September 24, 2021

Argentina

En la Ciudad de Buenos Aires se concentraron desde las 15 h en el obelisco, en contra del Acuerdo Porcino de mega granjas. A partir de las 17hs se movilizaron hacia Plaza de Mayo para culminar en el Congreso de la Nación.

La dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Myriam Bregman, participó de la marcha y fue entrevistada en Plaza de Mayo por el canal C5N donde explicó el por qué de su presencia y la de los partidos de la izquierda anticapitalista y socialista.

Italia

Turín:

En Alemania: masiva movilización frente al parlamento. Miles de jóvenes marcharon en Berlín para protestar por la depredación que las grandes corporaciones hacen de nuestro planeta.

Massive turnout for the Global Climate Strike with @GretaThunberg in front of the German Bundestag. #Klimastreik pic.twitter.com/i2kNbkhI26 — Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) September 24, 2021

Filipinas

En Filipinas #strikeforclimate activistas juveniles y pescadores se manifiestan en Manila contra el extractivismo de las grandes empresas pic.twitter.com/2HQztvVUFy — IzquierdaDiario.es (@iDiarioES) September 24, 2021

Sierra Leona

Global #ClimateStrike in Freetown.

Young people are demanding a stop to the system that causes this destruction / #ClimateCrisis

✊#UprootTheSystem@GretaThunberg @Fridays4future pic.twitter.com/ztpLhTciSE — Fridays For Future - Sierra Leone (@FFF_SierraLeone) September 24, 2021

En Países Bajos más de 3.500 jóvenes movilizados al grito de power to the people contra

For the Global Climate Strike, @ForFutureNL gathered around 3,500 people to fight for climate justice. Power to the people!#UprootTheSystem #FridaysForFuture pic.twitter.com/1svOfnXRb2 — Fridays For Future (@Fridays4future) September 24, 2021

En India, jóvenes activistas se movilizan para exigirle al Gobierno del primer ministro Narendra Modi que cese la deforestación a gran escala, favorecida por su gobierno.

Across India, climate strikers are demanding the government to stop large scale deforestation, stop auctions of coal, withdraw the draft EIA 2020 which makes it easier for projects to be excused for destroying the environment and strengthen environmental laws!#UprootTheSystem pic.twitter.com/QXjHjmLnrd — Fridays For Future (@Fridays4future) September 24, 2021

Escocia

Los jóvenes escoceses de Edimburgo y Glasgow también se movilizaron

Our climate strikers in Glasgow and Edinburgh, Scotland are demanding for climate justice and calling to #UprootTheSystem! #FridaysForFuture pic.twitter.com/s5A7Y5L6qP — Fridays For Future (@Fridays4future) September 24, 2021

También se realizaron protestas en Venezuela en la que se exigió al gobierno de Maduro que tome medidas contra la emergencia climática y Perú, entre muchos otros países.